Главное из заявлений Путина на встрече с лидерами парламентских партий

Фракция КПРФ сократится сразу на 20 человек – у коммунистов 37 мест (32 по партийным спискам и пять по одномандатным округам) против 57 в 2021 г. Результат КПРФ стал худшим за все время. ЛДПР получила 23 мандата (в 2021 г. – 21), «Новые люди» – 19 (рост на шесть мест), «Справедливая Россия» – 17, став пятой по уровню поддержки парламентской силой. Одно место у «Родины» и четыре у самовыдвиженцев. Всего пятипроцентный барьер преодолели пять партий из десяти.