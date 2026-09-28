Главное из заявлений Путина на встрече с лидерами парламентских партий

Главное из заявлений Путина на встрече с лидерами парламентских партийПрезидент призвал к совместной работе и отметил провал попыток запугать россиян
- О легитимности выборов
- О работе избирательных комиссий
- О результате «Единой России»
- О тарифах ЖКХ и совместной работе
- Итоги выборов
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную думу IX созыва. В мероприятии приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков, Владислав Даванков от «Новых людей» и др.
«Ведомости» собрали главное из заявлений главы государства на встрече с лидерами парламентских партий.
О легитимности выборов и попытках вмешательства
Путин заявил, что высокая явка обеспечила «бесспорную, безусловную легитимность выборов», и поблагодарил десятки миллионов избирателей за активное участие. «Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наши внутренние дела полностью провалились», – сказал президент.
Он отметил, что, несмотря на меры Минобороны и правоохранительных органов, угрозы сохранялись. «Когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся, и победить таких людей, такую страну невозможно», – подчеркнул Путин.
О работе избирательных комиссий
Глава государства отметил грамотную и четкую организацию выборов. «Избирательные комиссии всех уровней работали профессионально. Люди выполняли свой долг честно и беспристрастно», – сказал он, добавив, что в новых и приграничных регионах были очень сложные условия, приближенные к боевым.
Путин констатировал, что не обошлось без потерь. «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оценены соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам. Некоторые, к сожалению, посмертно», – заявил президент, призвав сделать все для помощи семьям погибших.
Президент отметил, что народ на выборах поддержал героев, сражающихся за Россию. «Все парламентские партии включили в число своих кандидатов ветеранов специальной военной операции, в бою доказавших верность России, и не сомневаюсь, что на парламентском, гражданском поприще они будут так же преданно служить Отечеству», – сказал он.
О результате «Единой России» и поддержке Володина
По словам Путина, «Единая Россия» укрепила свое лидерство, а значит, ответственность партии «за ход, за динамику законодательного процесса, за общий результат станет еще выше». Он выразил уверенность, что партия «выстроит товарищеское, партнерское взаимодействие с другими фракциями» и обеспечит справедливое представительство всех политических сил в руководстве нижней палаты и комитетов.
Президент также поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. «Вячеслав Викторович выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, по-партнерски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая. Поэтому я полностью поддерживаю идею выдвижения Володина на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – сказал Путин.
О тарифах ЖКХ и совместной работе
Путин затронул тему тарифов ЖКХ, назвав ее «очень чувствительной и острой». «Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения», – сказал он, отметив, что этой работой в ежедневном режиме должны заниматься парламент и правительство.
Кроме того, глава государства призвал партии к совместной работе на всех уровнях власти. «Главное – и в Госдуме, и на всех других уровнях власти работать вместе, с пониманием общей громадной ответственности перед людьми и страной, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России», – подчеркнул Путин.
Путин также призвал к диалогу с партиями, не прошедшими в Думу. «Все ценное из их инициатив, предложений надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества, и формируется объединяющая повестка», – заявил глава государства.
Итоги выборов
«Единая Россия» по итогам голосования получила 349 мест в Госдуме – 140 по федеральному списку и 209 в одномандатных округах. Это лучше результата 2021 г., когда партии власти досталось 324 мандата (позже к фракции присоединились два самовыдвиженца).
Фракция КПРФ сократится сразу на 20 человек – у коммунистов 37 мест (32 по партийным спискам и пять по одномандатным округам) против 57 в 2021 г. Результат КПРФ стал худшим за все время. ЛДПР получила 23 мандата (в 2021 г. – 21), «Новые люди» – 19 (рост на шесть мест), «Справедливая Россия» – 17, став пятой по уровню поддержки парламентской силой. Одно место у «Родины» и четыре у самовыдвиженцев. Всего пятипроцентный барьер преодолели пять партий из десяти.
По данным ЦИК, явка по России на выборах в Госдуму составила 59,8% – существенно больше, чем в 2021 г. (51,72%) и в 2016 г. (47,88%), но все еще меньше, чем в 2011 г. (60,21%). В целом с 2012 г. в стране растет явка как на думских, так и на президентских выборах.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая 28 сентября провела отдельную встречу с Путиным, новый состав Госдумы обновился примерно наполовину, а средний возраст депутатов снизился на четыре года. Памфилова также обратила внимание на минимальную долю отказов в регистрации кандидатов. По ее данным, она составила 0,93%, что является рекордно низким показателем.
Памфилова добавила, что впервые с 2003 г. при подведении итогов выборов не было ни одного особого мнения членов ЦИК, представляющих парламентские партии, включая КПРФ. Памфилова назвала это одним из свидетельств «высочайшего уровня легитимности» выборов.