Минфин Украины: дефицит бюджета в 2027 году достигнет 15% ВВП

28 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. Часть планируемого международного финансирования пока не поступила, в том числе потому, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами, объяснил премьер. По его словам, в первую очередь денежные средства направят на оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.