Минфин Украины: дефицит бюджета в 2027 году достигнет 15% ВВП
В 2027 г. дефицит бюджета Украины достигнет 15% ВВП. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на минфин республики.
Ожидаемый ВВП составит 11,144 трлн гривен ($248,53 млрд), а дефицит – 1,666 трлн гривен (около $37 млрд).
28 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. Часть планируемого международного финансирования пока не поступила, в том числе потому, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами, объяснил премьер. По его словам, в первую очередь денежные средства направят на оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.