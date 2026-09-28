Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT32-1,63%CNY Бирж.12,59+0,64%IMOEX2 246,3-1,21%RTSI838,35-1,29%RGBI111,53-0,62%RGBITR764,5-0,51%
Главная / Политика /

Премьер Украины заявил о заморозке части расходов бюджета страны

Анна Суслова
TASS
TASS

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация с государственными финансами остается сложной. Часть планируемого международного финансирования пока не поступила. В частности, потому, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами», – говорится в сообщении.

Корецкий отметил, что в первую очередь денежные средства направят на оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Расходы, которые Украина намерена приостановить, – это финансирование строительства, реконструкции и проведения капитальных ремонтов (которые не являются критически важными), а также строительство парков, скверов и перекладку мостовых. 

Премьер Украины также призвал органы местного самоуправления определить приоритеты в бюджетной политике и ограничить расходы.

27 сентября министерство финансов Украины заявило, что государственный долг страны на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), что стало историческим максимумом. Внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний долг – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд). По сравнению с показателями на конец июня 2026 г. объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 81,31 млрд грн ($2,56 млрд).

28 сентября первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев заявил, что военные расходы Украины в 2027 г. могут составить $175 млрд. При этом изначально страна планировала потратить на военные нужды $100 млрд.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте