Премьер Украины заявил о заморозке части расходов бюджета страны
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что расходы бюджета страны будут заморожены по всем статьям, кроме первоочередных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ситуация с государственными финансами остается сложной. Часть планируемого международного финансирования пока не поступила. В частности, потому, что Украина не успела выполнить часть взятых на себя обязательств перед международными партнерами», – говорится в сообщении.
Корецкий отметил, что в первую очередь денежные средства направят на оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.
Расходы, которые Украина намерена приостановить, – это финансирование строительства, реконструкции и проведения капитальных ремонтов (которые не являются критически важными), а также строительство парков, скверов и перекладку мостовых.
Премьер Украины также призвал органы местного самоуправления определить приоритеты в бюджетной политике и ограничить расходы.
27 сентября министерство финансов Украины заявило, что государственный долг страны на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), что стало историческим максимумом. Внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний долг – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд). По сравнению с показателями на конец июня 2026 г. объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 81,31 млрд грн ($2,56 млрд).
28 сентября первый замминистра финансов Украины Роман Ермоличев заявил, что военные расходы Украины в 2027 г. могут составить $175 млрд. При этом изначально страна планировала потратить на военные нужды $100 млрд.