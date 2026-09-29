Путин встретится с Миничем и Додиком
Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем правительства Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Саво Миничем и председателем партии Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, представители республики находятся в Москве в рамках рабочего визита. Песков отметил, что у России и Республики Сербской сложились тесные исторические и традиционные отношения.
Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер регулярно проводит встречи с Додиком.
Отдельно Песков сказал, что рабочий день президента 28 сентября закончился поздно. Путин провел встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму девятого созыва, а также отдельно поговорил с каждым из участников.
7 июня Додик на полях ПМЭФ-2026 анонсировал визит в Москву в конце сентября. «Я был 9 мая, был 28 мая, я сегодня здесь и буду снова. Единственное, что точно известно, – 25 сентября буду в Москве», – говорил он.
9 мая политик прибыл в Москву в составе делегации Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которую возглавил новый президент Синиша Каран. В ходе встречи Путин выразил надежду на расширение партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. «У нас сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с господином Додиком. Важно, что все вы единомышленники», – подчеркнул президент РФ.
28 мая Додик приезжал в Россию для участия в Международном форуме по безопасности в Подмосковье.