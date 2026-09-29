Песков: Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО

27 сентября глав МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран обогащает уран до 60% в мирных целях, не нарушая условия ДНЯЮ. По его словам, уран, обогащенный до этого уровня, используется Ираном в медицинских и других мирных целях. Он добавил, что в 2025–2026 гг. Исламская Республика предлагала заключить соглашение относительно своих запасов урана, обогащенного до 60%.