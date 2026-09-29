Песков: Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО
Россия не хотела бы, чтобы Иран выходил из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление вице-спикера парламента Исламской Республики Али Никзада, который рассказал об обсуждении подобной инициативы.
«Это заявление нуждается в дополнительных разъяснениях. Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО», – подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также выразил надежду, что Тегеран останется важным и ответственными участником договора. Кроме того, по его словам, Исламская Республика не ведет работу по созданию ядерного оружия и заинтересована исключительно лишь в развитии мирного атома.
27 сентября глав МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран обогащает уран до 60% в мирных целях, не нарушая условия ДНЯЮ. По его словам, уран, обогащенный до этого уровня, используется Ираном в медицинских и других мирных целях. Он добавил, что в 2025–2026 гг. Исламская Республика предлагала заключить соглашение относительно своих запасов урана, обогащенного до 60%.
13 сентября министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Вашингтон готов снабжать Иран ядерным топливом в случае отказа Тегерана от собственной программы обогащения урана.