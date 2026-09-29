Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ALRS18,45-2,54%CNY Бирж.12,533-0,46%IMOEX2 230,11-1,07%RTSI832,31-1,07%RGBI111,12-0,51%RGBITR762,07-0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков назвал голословными обвинения Эстонии в поджоге военного завода в Таллине

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Обвинения Эстонии, что Россия якобы ответственна за поджог завода по производству беспилотников в Таллине, являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность и не содержащими хоть какой-то аргументации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем», – подчеркнул он.

29 сентября глава МИД Эстонии Магус Цакхна заявил, что, поджог помещений компании Milrem Robotics, произошедший в ночь с 14 на 15 августа в Таллине, якобы был актом саботажа, заказанным спецслужбами России. В ответ МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах России. По словам Цакхны, «виновные задержаны». Он также заявил, что Эстония усилит поддержку Украины и давление на Россию.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что высказывание главы минобороны Эстонии Мартина Херема о превентивной атаке на Россию является политической клоунадой. «Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались», – сказал глава российского государства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте