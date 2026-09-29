Песков назвал голословными обвинения Эстонии в поджоге военного завода в Таллине

29 сентября глава МИД Эстонии Магус Цакхна заявил, что, поджог помещений компании Milrem Robotics, произошедший в ночь с 14 на 15 августа в Таллине, якобы был актом саботажа, заказанным спецслужбами России. В ответ МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах России. По словам Цакхны, «виновные задержаны». Он также заявил, что Эстония усилит поддержку Украины и давление на Россию.