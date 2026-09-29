Песков назвал голословными обвинения Эстонии в поджоге военного завода в Таллине
Обвинения Эстонии, что Россия якобы ответственна за поджог завода по производству беспилотников в Таллине, являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность и не содержащими хоть какой-то аргументации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем», – подчеркнул он.
29 сентября глава МИД Эстонии Магус Цакхна заявил, что, поджог помещений компании Milrem Robotics, произошедший в ночь с 14 на 15 августа в Таллине, якобы был актом саботажа, заказанным спецслужбами России. В ответ МИД Эстонии вызовет временного поверенного в делах России. По словам Цакхны, «виновные задержаны». Он также заявил, что Эстония усилит поддержку Украины и давление на Россию.
25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что высказывание главы минобороны Эстонии Мартина Херема о превентивной атаке на Россию является политической клоунадой. «Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались», – сказал глава российского государства.