«Цирк уехал, а клоуны остались»: Путин оценил заявление главы минобороны Эстонии

Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно опровергали слухи о якобы намерении РФ напасть на Европу. 18 сентября Путин подчеркнул, что у России нет агрессивных намерений в отношении европейских стран. По его словам, у РФ нет оснований для этого.