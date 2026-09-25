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«Цирк уехал, а клоуны остались»: Путин оценил заявление главы минобороны Эстонии

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Заявление главы Минобороны Эстонии Мартина Херема о превентивной атаке на Россию является политической клоунадой. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались», – сказал российский лидер.

Как пишет ERR, 18 сентября Херем на лекции в Тартуском университете сообщил, что Эстонии с экономической точки зрения имеет смысл самой напасть на РФ.

26 июня замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин сообщал, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне. 22 июня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) занимаются подготовкой к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 г.

Российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно опровергали слухи о якобы намерении РФ напасть на Европу. 18 сентября Путин подчеркнул, что у России нет агрессивных намерений в отношении европейских стран. По его словам, у РФ нет оснований для этого.

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