ЦИК: Госдума девятого созыва сформирована в полном составе

Он также пожелал депутатам эффективной работы и отметил, что существуют в том числе нерешенные проблемы, которые касаются избирательной работы. Булаев добавил, что по итогам избирательной кампании будет создан пакет экспертных суждений, который обсудят совместно с депутатами. По его словам, самые ключевые инициативы впоследствии оформят как законопроекты.