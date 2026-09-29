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ЦИК: Госдума девятого созыва сформирована в полном составе

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Вакантных мандатов больше нет, поскольку Госдума нового созыва полностью сформирована. Об этом сообщил зампред ЦИК России Николай Булаев на заседании, на котором обсуждали вопросы передачи мандатов зарегистрированных кандидатов.

«Дума сформирована в данном случае в полном составе, вакантных мандатов не осталось. Мы надеемся, нескоро вернемся к рассмотрению повестки с таким вопросом», – заявил представитель ЦИК.

Он также пожелал депутатам эффективной работы и отметил, что существуют в том числе нерешенные проблемы, которые касаются избирательной работы. Булаев добавил, что по итогам избирательной кампании будет создан пакет экспертных суждений, который обсудят совместно с депутатами. По его словам, самые ключевые инициативы впоследствии оформят как законопроекты.

25 сентября президент России Владимир Путин назначил первое заседание депутатов Госдумы нового созыва на 30 сентября. На первом заседании депутаты должны решить ключевые организационные и кадровые вопросы. В тот же день ЦИК утвердила результаты выборов.

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