Лавров: США не давали позитивных сигналов по дипсобственности России

23 сентября Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио сообщил о необходимости скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президента России Владимира Путина и Трампа. Это предполагает в том числе возвращение де-факто конфискованной российской собственности в США.