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Главная / Политика /

Лавров: США не давали позитивных сигналов по дипсобственности России

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

США не делали никаких обнадеживающих заявлений по поводу дипломатической собственности России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на Международном дискуссионном клубе «Валдай», передает корреспондент «Ведомостей».

«По этой теме [дипсобственности] никогда со стороны американцев, уже при администрации [президента США] Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышали», – подчеркнул Лавров.

Клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который объединяет ведущих российских и зарубежных исследователей мировых политических и экономических проблем. На дискуссионной площадке ведется обсуждение ключевых проблем мировой политики и экономики. Клуб проводит ежегодные заседания, тематические конференции и рабочие встречи.

23 сентября Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио сообщил о необходимости скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президента России Владимира Путина и Трампа. Это предполагает в том числе возвращение де-факто конфискованной российской собственности в США.

22 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Ведомостям» заявил, что Москва добивается шести конфискованных американскими властями в 2016–2017 гг. объектов дипнедвижимости. По его словам, американская сторона отказывает в доступе российских дипломатов к объектам для инспекции.

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