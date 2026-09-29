Лавров: США не давали позитивных сигналов по дипсобственности России
США не делали никаких обнадеживающих заявлений по поводу дипломатической собственности России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на Международном дискуссионном клубе «Валдай», передает корреспондент «Ведомостей».
«По этой теме [дипсобственности] никогда со стороны американцев, уже при администрации [президента США] Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышали», – подчеркнул Лавров.
Клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который объединяет ведущих российских и зарубежных исследователей мировых политических и экономических проблем. На дискуссионной площадке ведется обсуждение ключевых проблем мировой политики и экономики. Клуб проводит ежегодные заседания, тематические конференции и рабочие встречи.
23 сентября Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио сообщил о необходимости скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президента России Владимира Путина и Трампа. Это предполагает в том числе возвращение де-факто конфискованной российской собственности в США.
22 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Ведомостям» заявил, что Москва добивается шести конфискованных американскими властями в 2016–2017 гг. объектов дипнедвижимости. По его словам, американская сторона отказывает в доступе российских дипломатов к объектам для инспекции.