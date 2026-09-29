Лавров разъяснил понятие «грубой силы» в рамках конфликта на Украине

26 сентября Лавров заявил, что европейцы прикладывают все усилия для того, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад накачивает украинский режим оружием и помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Лавров отметил, что подобные планы приведут к «стратегическому тупику» для тех, кого он назвал «поджигателями конфликта».