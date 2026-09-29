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Лавров разъяснил понятие «грубой силы» в рамках конфликта на Украине

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия используют грубую силу на Украине, чтобы подавить прямую угрозу для себя. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном дискуссионном клубе «Валдай», передает корреспондент «Ведомостей».

«Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры <...>, то мы прибегаем к грубой силе для подавления этой прямой угрозы нам», – ответил Лавров на вопрос журналиста BBC о различии между грубой и мягкой силой.

Кроме того, министр указал, что Запад ведет гибридную войну с Россией, поставляя Киеву вооружение, которыми наносятся удары по территории РФ. «То, что это война, которую Европа ведет против нас, – это у меня никаких сомнений не вызывает», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

26 сентября Лавров заявил, что европейцы прикладывают все усилия для того, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад накачивает украинский режим оружием и помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Лавров отметил, что подобные планы приведут к «стратегическому тупику» для тех, кого он назвал «поджигателями конфликта».

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