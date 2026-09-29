По его словам, фонд Сороса «Открытое общество» продвигает на Украине лечение психических расстройств опасными психотропными веществами среди населения. Люблинский отметил, что это происходит в тот момент, когда даже самые либеральные в отношении наркотиков страны Запада отказываются от подобных практик.