МИД РФ: Киев ради денег ЕС готов подсадить четверть населения на наркотики
Западные страны используют Украину как плацдарм для бесконтрольного распространения наркотиков, поскольку у Киева нет суверенной антинаркотической политики. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Дмитрий Люблинский, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
«Киевские власти, стремясь получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза (ЕС), готовы подсадить на наркотики не менее четверти своего населения», – подчеркнул он.
По его словам, фонд Сороса «Открытое общество» продвигает на Украине лечение психических расстройств опасными психотропными веществами среди населения. Люблинский отметил, что это происходит в тот момент, когда даже самые либеральные в отношении наркотиков страны Запада отказываются от подобных практик.
12 мая Совбез РФ обвинил Киев в «наркотизации населения» Донбасса. Тогда ФСБ пресекла деятельность 25 участников наркогруппировки, курируемой с территории Украины. Они занимались поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории ДНР. Кроме того, эти же лица осуществляли пропаганду наркозависимости среди молодежи ДНР.