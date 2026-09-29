Число погибших в результате кораблекрушения на севере Кипра увеличилось до 18

Также анализ ДНК позволил установить личности двух погибших, тела которых были обнаружены 28 сентября. Одно из них принадлежало 5-летнему мальчику. По словам Устеля, останки были обнаружены во время поисковых работ на глубине 570 м в 1 км от места кораблекрушения.