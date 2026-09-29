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Число погибших в результате кораблекрушения на севере Кипра увеличилось до 18

Анна Суслова

Число погибших в результате кораблекрушения у северных берегов Кипра увеличилось до 18, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на премьер-министра непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Унала Устеля. Было найдено тело еще одного человека.

Поиски 10 пропавших без вести продолжаются. Как заявил Устель, специалисты проведут процедуру анализа ДНК для идентификации погибших.

Также анализ ДНК позволил установить личности двух погибших, тела которых были обнаружены 28 сентября. Одно из них принадлежало 5-летнему мальчику. По словам Устеля, останки были обнаружены во время поисковых работ на глубине 570 м в 1 км от места кораблекрушения.

30 августа пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось у берегов Северного Кипра и утонуло на глубине 514 м. На борту парома находились 279 человек. Изначально без вести пропавшими числились 17 человек. Среди погибших была гражданка России.

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