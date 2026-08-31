Россиянка погибла при крушении парома у Кипра

30 августа пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось у берегов Гирне на севере Кипра. Это случилось после того, как по неизвестной причине в его носовую часть попала вода. В результате погибли восемь человек. На борту находились 267 человек, спасатели ищут 17 человек. Эвакуированных с судна доставили в порт Кирении. Министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы позже сообщил, что судно полностью затонуло на глубине 514 м.