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Россиянка погибла при крушении парома у Кипра

Ксения Наумчик

Гражданка России погибла в результате крушения парома у побережья Северного Кипра. Об этом сообщило посольство РФ в Турции.

Как заявили в посольстве, от властей Турции поступили уточненные данные в связи с кораблекрушением 30 августа.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

30 августа пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось у берегов Гирне на севере Кипра. Это случилось после того, как по неизвестной причине в его носовую часть попала вода. В результате погибли восемь человек. На борту находились 267 человек, спасатели ищут 17 человек. Эвакуированных с судна доставили в порт Кирении. Министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы позже сообщил, что судно полностью затонуло на глубине 514 м.

Капитан судна и еще семь членов экипажа задержаны. Власти Северного Кипра объявили трехдневный траур.

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