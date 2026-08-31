Россиянка погибла при крушении парома у Кипра
Гражданка России погибла в результате крушения парома у побережья Северного Кипра. Об этом сообщило посольство РФ в Турции.
Как заявили в посольстве, от властей Турции поступили уточненные данные в связи с кораблекрушением 30 августа.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.
30 августа пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось у берегов Гирне на севере Кипра. Это случилось после того, как по неизвестной причине в его носовую часть попала вода. В результате погибли восемь человек. На борту находились 267 человек, спасатели ищут 17 человек. Эвакуированных с судна доставили в порт Кирении. Министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы позже сообщил, что судно полностью затонуло на глубине 514 м.
Капитан судна и еще семь членов экипажа задержаны. Власти Северного Кипра объявили трехдневный траур.