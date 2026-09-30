В частности, в Венесуэле обратили внимание, что Лавров упомянул «незамеченный мировым большинством исторический факт» – похищение президента страны под сфабрикованным предлогом в XXI веке. По словам Захаровой, кто-то знал, но намеренно не желал реагировать на факт похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а кто-то не мог себе этого позволить, понимая последствия. Москва же продолжает озвучивать эти вопиющие факты.