Захарова: выступление Лаврова в ООН цитируют по всему миру
Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН было процитировано многими мировыми СМИ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.
«Я вчера посмотрела отклики и отзывы на всех континентах. Это выступление сейчас изучают и цитируют», – сказала дипломат.
В частности, в Венесуэле обратили внимание, что Лавров упомянул «незамеченный мировым большинством исторический факт» – похищение президента страны под сфабрикованным предлогом в XXI веке. По словам Захаровой, кто-то знал, но намеренно не желал реагировать на факт похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а кто-то не мог себе этого позволить, понимая последствия. Москва же продолжает озвучивать эти вопиющие факты.
26 сентября Лавров выступил в ООН и провел заключительную пресс-конференцию по итогам участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В частности, он заявил, что Запад ставит под угрозу жизни миллиардов людей, диагностировал у европейских элит «вирус расового превосходства», а также призвал освободить Мадуро.