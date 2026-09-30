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Захарова: выступление Лаврова в ООН цитируют по всему миру

Инна Шульгина

Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН было процитировано многими мировыми СМИ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.

«Я вчера посмотрела отклики и отзывы на всех континентах. Это выступление сейчас изучают и цитируют», – сказала дипломат.

В частности, в Венесуэле обратили внимание, что Лавров упомянул «незамеченный мировым большинством исторический факт» – похищение президента страны под сфабрикованным предлогом в XXI веке. По словам Захаровой, кто-то знал, но намеренно не желал реагировать на факт похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а кто-то не мог себе этого позволить, понимая последствия. Москва же продолжает озвучивать эти вопиющие факты.

26 сентября Лавров выступил в ООН и провел заключительную пресс-конференцию по итогам участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В частности, он заявил, что Запад ставит под угрозу жизни миллиардов людей, диагностировал у европейских элит «вирус расового превосходства», а также призвал освободить Мадуро.

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