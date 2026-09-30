Израиль расценил инцидент с самолетом как попытку теракта

30 сентября самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. На борту находятся около 180 пассажиров. Источники The Times of Israel в сфере безопасности сообщили, что ВВС Израиля подняли истребители и направили их в сторону пассажирского самолета. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац страны проводят экстренные консультации.