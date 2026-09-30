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Израиль расценил инцидент с самолетом как попытку теракта

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Израиль рассматривает инцидент на борту самолета авиакомпании FlyDubai в том числе как попытку теракта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

«Рассматриваются различные версии, в том числе попытка теракта», – сказал собеседник агентства.

30 сентября самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. На борту находятся около 180 пассажиров. Источники The Times of Israel в сфере безопасности сообщили, что ВВС Израиля подняли истребители и направили их в сторону пассажирского самолета. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац страны проводят экстренные консультации.

14-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на первые данные расследования инцидента, что один из пилотов самолета мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу.

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