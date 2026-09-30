ТВ Израиля: пилот Flydubai мог пытаться сознательно вызвать катастрофу
Один из пилотов самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения со ссылкой на первые данные расследования инцидента.
По информации телеканала, один из пилотов внезапно направил самолет в крутое пике. Воздушное судно находилось на высоте около 10 000 м, после чего резко снизилось до 4500 м.
Снижение, как утверждается, происходило со скоростью, близкой к скорости звука.
30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. По имеющимся данным, на борту самолета находятся около 180 пассажиров. Источники The Times of Israel в сфере безопасности сообщили, что ВВС Израиля подняли истребители и направили их в сторону пассажирского самолета. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац страны проводят экстренные консультации.
Израильский телеканал N12 со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что русский и украинский пилоты самолета Flydubai, который экстренно сел в Саудовской Аравии, подрались во время полета. По данным канала, версия об угоне воздушного судна исключена, а сигнал бедствия был подан в связи с конфликтом пилотов. После приземления пассажирам приказали оставаться на местах, а пилотов вывели из самолета, уточнил N12. Генеральный директор авиакомпании FlyDubai сообщил израильским транспортным ведомствам, что самолет вскоре продолжит свой путь в Израиль.