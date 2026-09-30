ТВ Израиля: пилот Flydubai мог пытаться сознательно вызвать катастрофу

Израильский телеканал N12 со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что русский и украинский пилоты самолета Flydubai, который экстренно сел в Саудовской Аравии, подрались во время полета. По данным канала, версия об угоне воздушного судна исключена, а сигнал бедствия был подан в связи с конфликтом пилотов. После приземления пассажирам приказали оставаться на местах, а пилотов вывели из самолета, уточнил N12. Генеральный директор авиакомпании FlyDubai сообщил израильским транспортным ведомствам, что самолет вскоре продолжит свой путь в Израиль.