Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RASP123,8-0,48%CNY Бирж.12,525+0,45%IMOEX2 255-0,34%RTSI841,38-0,35%RGBI111,29+0,13%RGBITR763,39+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ТВ Израиля: пилот Flydubai мог пытаться сознательно вызвать катастрофу

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Один из пилотов самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, мог намеренно попытаться устроить авиакатастрофу. Об этом сообщил 14-й канал израильского телевидения со ссылкой на первые данные расследования инцидента.

По информации телеканала, один из пилотов внезапно направил самолет в крутое пике. Воздушное судно находилось на высоте около 10 000 м, после чего резко снизилось до 4500 м.

Снижение, как утверждается, происходило со скоростью, близкой к скорости звука.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. По имеющимся данным, на борту самолета находятся около 180 пассажиров. Источники The Times of Israel в сфере безопасности сообщили, что ВВС Израиля подняли истребители и направили их в сторону пассажирского самолета. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац страны проводят экстренные консультации.

Израильский телеканал N12 со ссылкой на авиакомпанию сообщил, что русский и украинский пилоты самолета Flydubai, который экстренно сел в Саудовской Аравии, подрались во время полета. По данным канала, версия об угоне воздушного судна исключена, а сигнал бедствия был подан в связи с конфликтом пилотов. После приземления пассажирам приказали оставаться на местах, а пилотов вывели из самолета, уточнил N12. Генеральный директор авиакомпании FlyDubai сообщил израильским транспортным ведомствам, что самолет вскоре продолжит свой путь в Израиль.

Читайте также:Что известно о ситуации с самолетом Flydubai
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь