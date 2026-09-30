Канал N12: русский и украинский пилоты подрались на самолете Flydubai

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. По имеющимся данным, на борту самолета находятся около 180 пассажиров.