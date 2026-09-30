Канал N12: русский и украинский пилоты подрались на самолете Flydubai
Русский и украинский пилоты самолета Flydubai, который экстренно сел в Саудовской Аравии, подрались во время полета. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на авиакомпанию.
По данным канала, версия об угоне воздушного судна исключена, а сигнал бедствия был подан в связи с конфликтом пилотов.
После приземления пассажирам приказали оставаться на местах, а пилотов вывели из самолета, уточнил N12. Генеральный директор авиакомпании FlyDubai сообщил израильским транспортным ведомствам, что самолет вскоре продолжит свой путь в Израиль.
30 сентября самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Перед этим он передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. По имеющимся данным, на борту самолета находятся около 180 пассажиров.