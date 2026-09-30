Нарышкин положительно оценил свои контакты с ЦРУ

28 августа глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что во взаимодействии спецслужб нет ничего удивительного. По его словам, подобная работа ведется в тишине, как и значительная часть дипломатических контактов. Лавров пояснил, что участники таких переговоров не раскрывают «чувствительную» информацию, особенно когда речь идет о возможных компромиссах и консенсусе.