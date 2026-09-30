Нарышкин положительно оценил свои контакты с ЦРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России дал положительную оценку своим контактам с руководством ЦРУ. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале после разговора с главой спецслужбы.
«Хорошие, хорошие», – подчеркнул Нарышкин.
Директор СВР 27 августа подтвердил, что встречался с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Нарышкин добавил, что в деятельности спецслужб встречи их руководителей – часть работы. По его словам, он каждую неделю встречается с руководителем «той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира».
28 августа глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что во взаимодействии спецслужб нет ничего удивительного. По его словам, подобная работа ведется в тишине, как и значительная часть дипломатических контактов. Лавров пояснил, что участники таких переговоров не раскрывают «чувствительную» информацию, особенно когда речь идет о возможных компромиссах и консенсусе.
25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины, в Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб.