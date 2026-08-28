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Лавров: в визите директора ЦРУ в Россию нет ничего необычного

Ксения Наумчик

Существуют правила взаимодействия между спецслужбами и в этом нет ничего необычного. Об этом в интервью «РБК» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа.

Он отметил, что подобная работа ведется в тишине, как и значительная часть дипломатических контактов.

Лавров пояснил, что участники таких переговоров не раскрывают «чувствительную» информацию, особенно когда речь идет о возможных компромиссах и консенсусе.

Отдельно Лавров упомянул визит в Москву главы дипломатической службы Ватикана архиепископа Пола Ричарда Галлахера. По его словам, в обоих случаях приезжавшие в Россию представители хотели провести переговоры.

Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в Москву

Политика / Международные отношения

Рэтклифф прилетел в Москву 25 августа. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Он также сообщил об отсутствии планов Кремля по контактам с высокопоставленными представителями США. 

27 августа глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ. Нарышкин добавил, что в деятельности спецслужб встречи их руководителей – часть работы. По его словам, он каждую неделю встречается с руководителем «той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира».

В этот же день государственный секретариат Святого престола сообщил о встрече помощника президента России Юрия Ушакова с Галлахером. В ходе встречи стороны обсудили актуальные темы международной повестки. При этом Песков не стал комментировать эту новость.

25 августа Галлахер провел в Москве переговоры с Лавровым. На итоговой пресс-конференции он передал призыв папы Льва XIV к завершению боевых действий и началу «подлинных переговоров с поддержкой международного сообщества». По словам представителя Ватикана, с Лавровым обсуждались непосредственно пути достижения долгосрочного мира на Украине.

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