Лавров: в визите директора ЦРУ в Россию нет ничего необычного
Существуют правила взаимодействия между спецслужбами и в этом нет ничего необычного. Об этом в интервью «РБК» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа.
Он отметил, что подобная работа ведется в тишине, как и значительная часть дипломатических контактов.
Лавров пояснил, что участники таких переговоров не раскрывают «чувствительную» информацию, особенно когда речь идет о возможных компромиссах и консенсусе.
Отдельно Лавров упомянул визит в Москву главы дипломатической службы Ватикана архиепископа Пола Ричарда Галлахера. По его словам, в обоих случаях приезжавшие в Россию представители хотели провести переговоры.
Рэтклифф прилетел в Москву 25 августа. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. Он также сообщил об отсутствии планов Кремля по контактам с высокопоставленными представителями США.
27 августа глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ. Нарышкин добавил, что в деятельности спецслужб встречи их руководителей – часть работы. По его словам, он каждую неделю встречается с руководителем «той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира».
В этот же день государственный секретариат Святого престола сообщил о встрече помощника президента России Юрия Ушакова с Галлахером. В ходе встречи стороны обсудили актуальные темы международной повестки. При этом Песков не стал комментировать эту новость.
25 августа Галлахер провел в Москве переговоры с Лавровым. На итоговой пресс-конференции он передал призыв папы Льва XIV к завершению боевых действий и началу «подлинных переговоров с поддержкой международного сообщества». По словам представителя Ватикана, с Лавровым обсуждались непосредственно пути достижения долгосрочного мира на Украине.