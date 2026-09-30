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МИД назвал производящие оружие для ВСУ заводы в ЕС возможными военными целями

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Европейские заводы по производству оружия для Украины являются потенциальными военными целями для России, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова добавила, что предположение о том, что заводы, находящиеся вне Украины и производящие для Киева вооружения, будут в безопасности, является неверным. Она подчеркнула, что Европа делает все, чтобы помешать мирному урегулированию украинского вопроса и сорвать перспективы переговоров. Также официальный представитель МИДа добавила, что сейчас обсуждать трехстороннюю встречу между Россией, Украиной и США не имеет смысла, поскольку по ней нет окончательных или промежуточных решений.

11 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ввод европейских войск на территорию Украины будет означать войну с Россией.

25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсуждали в ходе последнего телефонного разговора возможную трехстороннюю встречу по Украине в ОАЭ. По словам Пескова, речь шла о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, но никакой конкретики он привести не может.

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