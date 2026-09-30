Решетников приехал на встречу G20 в США
Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в США для участия в совещании «большой двадцатки» (G20), сообщил ТАСС.
Участники рассмотрят широкий спектр вопросов, касающихся торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
Совещание «большой двадцатки» пройдет с 30 сентября по 1 октября в США в Милуоки (штат Висконсин).
29 сентября Минэкономразвития сообщило, что Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли стран G20.
Предыдущая встреча стран G20 прошла в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Она была посвящена решению вопросов энергетики. Во встрече участие также приняла российская сторона.