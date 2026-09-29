Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20

Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20Мероприятие пройдет в американском городе Милуоки
Глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли стран G20. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.
«Мероприятие состоится в США, в городе Милуоки», – заявило Минэкономразвития.
Мероприятие пройдет с 30 сентября по 1 октября. Как уточнило ведомство, участники в ходе встречи рассмотрят вопрос использования продовольственной торговли для давления на конкурентов или партнеров. Также они обсудят прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение хронического перепроизводства и избыточных мощностей.
С 16 по 17 сентября в американском городе Хьюстон прошла встреча министров энергетики G20 с участием российской делегации. Встреча министров энергетики G20 последовала за аналогичным мероприятием министров финансов в Эшвилле 31 августа – 1 сентября, где от России присутствовал Антон Силуанов. Там он познакомился со своим американским визави Скоттом Бессентом, а по итогам поездки сказал, что «между Россией и США есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, которые нужно обсуждать».