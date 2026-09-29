Решетников возглавит делегацию России на встрече министров торговли G20

С 16 по 17 сентября в американском городе Хьюстон прошла встреча министров энергетики G20 с участием российской делегации. Встреча министров энергетики G20 последовала за аналогичным мероприятием министров финансов в Эшвилле 31 августа – 1 сентября, где от России присутствовал Антон Силуанов. Там он познакомился со своим американским визави Скоттом Бессентом, а по итогам поездки сказал, что «между Россией и США есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, которые нужно обсуждать».