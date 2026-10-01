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В Афганистане девять человек погибли от ударов Пакистана

Ксения Наумчик
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

По меньшей мере девять человек погибли, еще 11 пострадали в результате авиаударов Пакистана по территории Афганистана. Об этом заявил представитель Исламского Эмирата Забиулла Моджахед в соцсети X.

По его словам, пакистанские военные нанесли удары по провинциям Кунар и Гильменд. Муджахид утверждает, что среди погибших и пострадавших есть мирные жители, в том числе женщины и дети.

В результате авиаударов также были разрушены три здания, добавил представитель афганского правительства.

24 сентября пакистанская армия ударила по пустынной местности в городе Кандагар в Афганистане. По словам Моджахеда, в результате атаки пакистанских военных ущерба нет, но «взрыв был очень мощным и его было слышно во всех районах Кандагара». 

В августе Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор о совместной обороне предполагает также сотрудничество в обмене разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.

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