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Трамп приказал сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%

Сергей Пахомов
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому необходимо сократить популяцию инвазивных комаров в Вашингтоне на 90% к 2028 г. Об этом Белый дом сообщил на своем сайте.

«Американцы должны иметь возможность наслаждаться красотой и здоровьем столицы нашей страны без угрозы», – говорится в публикации. Помимо комаров, указ предписывает сократить популяцию клещей в Вашингтоне на 50%.

Документ подчеркивает опасность, которую несут эти виды, распространяя тяжелые болезни среди людей и животных. Также поручение предполагает, что власти сократят численность комаров и клещей, используя нехимические методы, включая биотехнологии. Кроме того, в указе сказано, что американский лидер проинвестирует новаторские технологии по уничтожению вредителей в США.

14 сентября ANA-MPA сообщило, что в Греции зафиксировали крупнейшую вспышку лихорадки Западного Нила, в том числе из засилья комаров. Более чем у 200 пациентов инфекция привела к поражению центральной нервной системы, а число умерших исчисляется десятками. При этом погодные условия в стране остаются благоприятными для дальнейшего распространения вируса. 

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