Трамп приказал сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%

14 сентября ANA-MPA сообщило, что в Греции зафиксировали крупнейшую вспышку лихорадки Западного Нила, в том числе из засилья комаров. Более чем у 200 пациентов инфекция привела к поражению центральной нервной системы, а число умерших исчисляется десятками. При этом погодные условия в стране остаются благоприятными для дальнейшего распространения вируса.