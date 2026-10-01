Трамп приказал сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому необходимо сократить популяцию инвазивных комаров в Вашингтоне на 90% к 2028 г. Об этом Белый дом сообщил на своем сайте.
«Американцы должны иметь возможность наслаждаться красотой и здоровьем столицы нашей страны без угрозы», – говорится в публикации. Помимо комаров, указ предписывает сократить популяцию клещей в Вашингтоне на 50%.
Документ подчеркивает опасность, которую несут эти виды, распространяя тяжелые болезни среди людей и животных. Также поручение предполагает, что власти сократят численность комаров и клещей, используя нехимические методы, включая биотехнологии. Кроме того, в указе сказано, что американский лидер проинвестирует новаторские технологии по уничтожению вредителей в США.
14 сентября ANA-MPA сообщило, что в Греции зафиксировали крупнейшую вспышку лихорадки Западного Нила, в том числе из засилья комаров. Более чем у 200 пациентов инфекция привела к поражению центральной нервной системы, а число умерших исчисляется десятками. При этом погодные условия в стране остаются благоприятными для дальнейшего распространения вируса.