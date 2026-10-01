ВСУ уничтожили технику «Мираторга» в Брянской области

В ночь на 1 октября дежурные силы ПВО сбили 330 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и одним морем. Атаки были перехвачены с 20:00 мск 30 сентября до 08:00 мск 1 октября. В результате БПЛА были уничтожены над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.