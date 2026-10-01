ВСУ уничтожили технику «Мираторга» в Брянской области
Предприятие АПХ «Мираторг» в Брянской области подверглось массированной атаке со стороны ВСУ. Об этом глава региона Егор Ковальчук сообщил в своем Telegram-канале.
«Уничтожено 9 единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет», – написал он.
Губернатор также отметил, что в Погаре из-за сброшенного беспилотником взрывного устройства пострадал 16-летний подросток. По словам Ковальчука, юношу госпитализировали в больницу. Кроме того, в Климове после атаки дрона-камикадзе на автобус ранения получил водитель транспорта.
Глава региона подчеркнул, что в течение прошедших суток в небе над Брянской областью было уничтожено 139 беспилотников самолетного типа.
В ночь на 1 октября дежурные силы ПВО сбили 330 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и одним морем. Атаки были перехвачены с 20:00 мск 30 сентября до 08:00 мск 1 октября. В результате БПЛА были уничтожены над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.