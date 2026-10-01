За ночь средства ПВО уничтожили 330 БПЛА над Россией

Российские военные также нанесли массированный удар по объектам энергетики в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил. Поражены электроподстанция «Киевская», Киевская ГЭС, Трипольская ТЭС и аккумуляторный парк в Гореничах, питавшие военное производство и военные объекты. В Киеве поражен ЦОД «Де Ново», обеспечивающий обмен интернет-трафиком для украинской армии. В Одесской области удар нанесен по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, обеспечивавшему прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Также в северо-западной части Черного моря поражено судно-сухогруз с военным имуществом для ВСУ.