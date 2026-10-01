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За ночь средства ПВО уничтожили 330 БПЛА над Россией

Ксения Наумчик
Алексей Коновалов/ТАСС
Алексей Коновалов/ТАСС

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 330 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были перехвачены с 20:00 мск 30 сентября до 08:00 мск 1 октября. В результате БПЛА были уничтожены над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

В ночь на 30 сентября силы ПВО ликвидировали 384 дрона над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном, Пермским краем и акваторией Черного моря.

Ночью того же дня российские войска в Киевской области поразили объекты энергетической системы, которые обеспечивали военное производство. В Киеве под удар попал коммуникационный центр. Вооруженные силы (ВС) России поразили инфраструктуру порта Измаил.

Российские военные также нанесли массированный удар по объектам энергетики в Киевской области и инфраструктуре порта Измаил. Поражены электроподстанция «Киевская», Киевская ГЭС, Трипольская ТЭС и аккумуляторный парк в Гореничах, питавшие военное производство и военные объекты. В Киеве поражен ЦОД «Де Ново», обеспечивающий обмен интернет-трафиком для украинской армии. В Одесской области удар нанесен по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, обеспечивавшему прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Также в северо-западной части Черного моря поражено судно-сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

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