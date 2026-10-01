СВР: Киев обманывал Европу с наценкой при поставке пистолетов
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала схему хищения средств европейских налогоплательщиков при поставках пистолетов через посредников в Восточной Европе с существенной наценкой. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
СВР утверждает, что стоимость одного пистолета в рамках схемы увеличивается с 250 до 750 евро. Ключевую роль, по версии российской разведки, играет польская компания Wytwornia Broni Jacek Popinski, которая закупает оружие, в том числе у панамского филиала австрийской Glock, а затем перепродает его украинской стороне.
Как заявили в СВР, при поставке партии из 5000 пистолетов 625 000 евро перечисляются на счета доверенных лиц руководства СБУ. При этом, по данным ведомства, расходы на закупку оружия оплачивают министерства обороны Бельгии и Германии.
В разведслужбе связали эту схему с более широкими обвинениями в коррупции при закупках вооружений для Украины. В СВР также заявили, что подобные схемы являются одной из причин, по которым Киев отказывается от мирного завершения конфликта.
30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские заводы по производству оружия для Украины являются потенциальными военными целями для России. Она добавила, что предположение о том, что заводы, находящиеся вне Украины и производящие для Киева вооружения, будут в безопасности, является неверным. Захарова подчеркнула, что Европа делает все, чтобы помешать мирному урегулированию украинского вопроса и сорвать перспективы переговоров. Также официальный представитель МИДа добавила, что сейчас обсуждать трехстороннюю встречу между Россией, Украиной и США не имеет смысла, поскольку по ней нет окончательных или промежуточных решений.
26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что европейские страны пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине и сорвать перспективу переговоров, в которых заинтересованы в том числе США. По его словам, Запад накачивает украинский режим оружием и помогает Киеву нацеливать дроны и ракеты на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. По словам Лаврова, на Западе также продолжают говорить о нанесении России «стратегического поражения». Министр заявил, что подобные планы приведут к «стратегическому тупику» для тех, кого он назвал «поджигателями конфликта».