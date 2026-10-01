СВР: Киев обманывал Европу с наценкой при поставке пистолетов

30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские заводы по производству оружия для Украины являются потенциальными военными целями для России. Она добавила, что предположение о том, что заводы, находящиеся вне Украины и производящие для Киева вооружения, будут в безопасности, является неверным. Захарова подчеркнула, что Европа делает все, чтобы помешать мирному урегулированию украинского вопроса и сорвать перспективы переговоров. Также официальный представитель МИДа добавила, что сейчас обсуждать трехстороннюю встречу между Россией, Украиной и США не имеет смысла, поскольку по ней нет окончательных или промежуточных решений.