Песков: Путин на «Валдае» выступит с речью, которую ждет весь мир

Темой пленарной сессии, на которой выступит Путин, станет «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В этом году ежегодное заседание клуба проходит в подмосковной Истре. Форум открылся 28 сентября. Впервые с 2014 г. его проводят не в сочинской Красной Поляне. Председатель Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий объяснял перенос логистикой и тем, что участникам удобнее добираться до площадки через Москву. В мероприятиях 23-го заседания участвуют около 120 представителей из 40 стран, в том числе Индии, Бразилии, Китая, Японии и США.