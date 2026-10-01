Песков: Путин на «Валдае» выступит с речью, которую ждет весь мир
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очень авторитетная площадка, авторитетный клуб, место, где собираются ведущие аналитики, ученые, политологи, разбираются в российских делах и, естественно, разбираются в международных делах», – подчеркнул Песков. По его словам, «Валдай» обсуждает самые актуальные темы нынешней повестки дня.
Представитель Кремля отметил, что выступление президента на пленарной сессии «Валдая» является одним из нескольких ежегодных выступлений, которые ждет весь мир. На заседании будет панельная сессия, в которой Путин также примет участие.
Песков также анонсировал встречу российского лидера с президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.
О том, что глава российского государства выступит на пленарной сессии «Валдая», сообщил Кремль 30 сентября.
Темой пленарной сессии, на которой выступит Путин, станет «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В этом году ежегодное заседание клуба проходит в подмосковной Истре. Форум открылся 28 сентября. Впервые с 2014 г. его проводят не в сочинской Красной Поляне. Председатель Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий объяснял перенос логистикой и тем, что участникам удобнее добираться до площадки через Москву. В мероприятиях 23-го заседания участвуют около 120 представителей из 40 стран, в том числе Индии, Бразилии, Китая, Японии и США.