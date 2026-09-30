Путин 1 октября выступит на пленарной сессии клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин 1 октября примет участие в пленарной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщил Кремль.
Темой пленарной сессии станет «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».
В этом году ежегодное заседание клуба проходит в подмосковной Истре. Форум открылся 28 сентября. Впервые с 2014 г. его проводят не в сочинской Красной Поляне. Председатель Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий объяснял перенос логистикой и тем, что участникам удобнее добираться до площадки через Москву.
В мероприятиях XXIII заседания участвуют около 120 представителей из 40 стран, в том числе Индии, Бразилии, Китая, Японии и США. На площадке обсуждаются международные конфликты, перспективы мировой экономики, развитие искусственного интеллекта и другие вопросы глобальной повестки.