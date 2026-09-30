Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 008+2,09%CNY Бирж.12,352-0,93%IMOEX2 262,6-0,01%RTSI844,30%RGBI111,24+0,09%RGBITR763,1+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин 1 октября выступит на пленарной сессии клуба «Валдай»

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин 1 октября примет участие в пленарной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщил Кремль.

Темой пленарной сессии станет «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

В этом году ежегодное заседание клуба проходит в подмосковной Истре. Форум открылся 28 сентября. Впервые с 2014 г. его проводят не в сочинской Красной Поляне. Председатель Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий объяснял перенос логистикой и тем, что участникам удобнее добираться до площадки через Москву.

В мероприятиях XXIII заседания участвуют около 120 представителей из 40 стран, в том числе Индии, Бразилии, Китая, Японии и США. На площадке обсуждаются международные конфликты, перспективы мировой экономики, развитие искусственного интеллекта и другие вопросы глобальной повестки.

Читайте также:Зачем экспертам и руководству России дискуссионный клуб «Валдай»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её