Путин 1 октября выступит на пленарной сессии клуба «Валдай»

В этом году ежегодное заседание клуба проходит в подмосковной Истре. Форум открылся 28 сентября. Впервые с 2014 г. его проводят не в сочинской Красной Поляне. Председатель Фонда развития и поддержки клуба Андрей Быстрицкий объяснял перенос логистикой и тем, что участникам удобнее добираться до площадки через Москву.