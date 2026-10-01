Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,443+0,57%KZOS46-0,22%VEON-RX75+9,49%IMOEX2 279,24+0,5%RTSI859,29+0,5%RGBI111,29+0,05%RGBITR763,63+0,08%
Главная / Политика /

Песков: США связывают возобновление проектов с РФ с урегулированием на Украине

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

США увязывают реализацию совместных проектов с Россией с урегулированием украинского конфликта, несмотря на очевидную выгоду для обеих стран. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал итоги переговоров спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

«Контакты на рабочем уровне с американскими представителями продолжаются. Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую тематику», – заявил Песков.

По его словам, российская сторона предлагает не ждать разрешения украинского конфликта для работы над совместными проектами. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что диалог между странами продолжается, назвав это положительным процессом.

29 сентября Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками об урегулировании конфликта на Украине и возможных совместных проектах в энергетике после его завершения. 

25 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны также обсуждали российско-американское сотрудничество и урегулирование конфликта на Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её