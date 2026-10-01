Песков: США связывают возобновление проектов с РФ с урегулированием на Украине
США увязывают реализацию совместных проектов с Россией с урегулированием украинского конфликта, несмотря на очевидную выгоду для обеих стран. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал итоги переговоров спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.
«Контакты на рабочем уровне с американскими представителями продолжаются. Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую тематику», – заявил Песков.
По его словам, российская сторона предлагает не ждать разрешения украинского конфликта для работы над совместными проектами. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что диалог между странами продолжается, назвав это положительным процессом.
29 сентября Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками об урегулировании конфликта на Украине и возможных совместных проектах в энергетике после его завершения.
25 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны также обсуждали российско-американское сотрудничество и урегулирование конфликта на Украине.