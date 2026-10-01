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Пономаренко стал сенатором от Красноярского края

Анна Суслова
Законодательное собрание Красноярского края
Законодательное собрание Красноярского края

Членом Совета Федерации от законодательного собрания Красноярского края был избран Сергей Пономаренко. Об этом говорится на сайте регионального органа власти.

«Законодательное собрание Красноярского края – один из лучших региональных парламентов страны. У нас богатые традиции: многие наши новеллы вошли в федеральное законодательство. Надеюсь, пятый созыв продолжит этот курс, а совместно с депутатами Государственной думы и сенатором Андреем Клишасом мы сформируем план по отстаиванию интересов региона», – сказал Пономоренко на заседании первой сессии регионального парламента.

Также он поблагодарил избирателей Енисейского округа № 20 и партию «Единая Россия». Пономаренко был единственным кандидатом на должность сенатора. За него проголосовали все присутствующие – 51 человек.

Пономаренко работает в администрации Красноярского края с 1997 г. С 2007 г. он занимал должности заместителя, а затем руководителя администрации губернатора Красноярского края. В 2026 г. Пономаренко был избран депутатом законодательного собрания региона.

1 октября губернатор Красноярского края Михаил Котюков официально освободил Пономаренко от должности первого заместителя губернатора края – руководителя администрации.

8 июня «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к Красноярскому краю, писали, что замглавы региона и руководитель его администрации Сергей Пономаренко может стать сенатором от заксобрания Красноярского края. Для того чтобы быть наделенным полномочиями сенатора, нужно сначала избраться в региональный парламент. По итогам голосования он занял первое место в Енисейском избирательном округе. За чиновника проголосовали 4556 выборщиков.

При этом предыдущий сенатор Александр Усс (был губернатором Красноярского края с 2017 по 2023 г.) не стал выдвигать свою кандидатуру в новый созыв законодательного собрания.

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