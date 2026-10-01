Пономаренко стал сенатором от Красноярского края
Членом Совета Федерации от законодательного собрания Красноярского края был избран Сергей Пономаренко. Об этом говорится на сайте регионального органа власти.
«Законодательное собрание Красноярского края – один из лучших региональных парламентов страны. У нас богатые традиции: многие наши новеллы вошли в федеральное законодательство. Надеюсь, пятый созыв продолжит этот курс, а совместно с депутатами Государственной думы и сенатором Андреем Клишасом мы сформируем план по отстаиванию интересов региона», – сказал Пономоренко на заседании первой сессии регионального парламента.
Также он поблагодарил избирателей Енисейского округа № 20 и партию «Единая Россия». Пономаренко был единственным кандидатом на должность сенатора. За него проголосовали все присутствующие – 51 человек.
Пономаренко работает в администрации Красноярского края с 1997 г. С 2007 г. он занимал должности заместителя, а затем руководителя администрации губернатора Красноярского края. В 2026 г. Пономаренко был избран депутатом законодательного собрания региона.
1 октября губернатор Красноярского края Михаил Котюков официально освободил Пономаренко от должности первого заместителя губернатора края – руководителя администрации.
8 июня «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к Красноярскому краю, писали, что замглавы региона и руководитель его администрации Сергей Пономаренко может стать сенатором от заксобрания Красноярского края. Для того чтобы быть наделенным полномочиями сенатора, нужно сначала избраться в региональный парламент. По итогам голосования он занял первое место в Енисейском избирательном округе. За чиновника проголосовали 4556 выборщиков.
При этом предыдущий сенатор Александр Усс (был губернатором Красноярского края с 2017 по 2023 г.) не стал выдвигать свою кандидатуру в новый созыв законодательного собрания.