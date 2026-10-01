Пономаренко стал сенатором от Красноярского края

8 июня «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к Красноярскому краю, писали, что замглавы региона и руководитель его администрации Сергей Пономаренко может стать сенатором от заксобрания Красноярского края. Для того чтобы быть наделенным полномочиями сенатора, нужно сначала избраться в региональный парламент. По итогам голосования он занял первое место в Енисейском избирательном округе. За чиновника проголосовали 4556 выборщиков.