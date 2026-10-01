Товарооборот России и Белоруссии за семь месяцев вырос на 14%
Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам января – июля 2026 г. увеличился на 14% в годовом выражении, до $32,8 млрд. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром. Беларусь», передает «РИА Новости».
По его словам, российско-белорусская торговля сохраняет положительную динамику. При этом рост был сбалансированным – увеличились как российские поставки в Белоруссию, так и импорт из республики.
29 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что товарооборот между Россией и Белоруссией с начала 2026 г. увеличился на 12,5%. В ходе встречи российский лидер сообщил, что торгово-экономическое сотрудничество остается главным направлением взаимодействия и успешно развивается. По его словам, несмотря на внешнее давление, по итогам 2025 г. товарооборот составил почти $52 млрд, а за первое полугодие текущего года вырос еще на 12,5%.
Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил рост товарооборота между союзными государствами на 12,5% за первые пять месяцев. По его словам, совместно с белорусским премьером Александром Турчиным была проведена сверка двусторонней повестки Союзного государства и вопросов взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
9 сентября сообщалось, что товарооборот между Ростовской областью и Белоруссией в агропромышленном комплексе за семь месяцев 2026 г. увеличился на 2,3%. По данным региональных властей, по итогам 2025 г. объем взаимной торговли продовольствием и сырьем вырос в 1,3 раза, а экспорт белорусской продукции в Донской регион за январь – июль 2026 г. увеличился на 11,2%.