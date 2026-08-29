Путин: товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5% с начала года

В ходе встречи Путин сообщил, что торгово-экономическое сотрудничество остается главным направлением взаимодействия и успешно развивается. По его словам, несмотря на внешнее давление, по итогам 2025 г. товарооборот составил почти $52 млрд, а за первое полугодие текущего года вырос еще на 12,5%.