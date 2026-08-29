Путин: товарооборот между Россией и Белоруссией вырос на 12,5% с начала года
Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала 2026 г. увеличился на 12,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Ново-Огарево.
В ходе встречи Путин сообщил, что торгово-экономическое сотрудничество остается главным направлением взаимодействия и успешно развивается. По его словам, несмотря на внешнее давление, по итогам 2025 г. товарооборот составил почти $52 млрд, а за первое полугодие текущего года вырос еще на 12,5%.
Российский лидер напомнил о недавней встрече с президентом Белоруссии. Путин отметил, что, несмотря на непродолжительный срок, прошедший с предыдущих переговоров, динамика двусторонних отношений требует решения и согласования новых вопросов.
Предыдущий рабочий визит Лукашенко в Россию состоялся 26 июня. Тогда президенты встретились в резиденции на Валдае и провели переговоры в формате тет-а-тет. В Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко обсуждали двустороннюю повестку, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и реализацию союзных программ. Общение лидеров продолжилось и 27 июня. 3 июля Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии.