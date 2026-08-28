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Товарооборот России и Белоруссии вырос на 12,5% за пять месяцев

Ксения Наумчик

Товарооборот России и Белоруссии за первые пять месяцев текущего года вырос на 12,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, совместно с белорусским премьером Александром Турчиным была проведена сверка двусторонней повестки Союзного государства и вопросов взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Отдельное внимание стороны уделяют промышленной кооперации. Россия и Белоруссия реализуют ряд совместных проектов в сфере промышленности и производства. Также в ходе встречи обсуждаются цифровая повестка, развитие электроники и взаимное признание электронной цифровой подписи.

Мишустин проводит встречу с президентом Белоруссии в Доме правительства. В ходе встречи Лукашенко заявил, что все намеченные российской и белорусской сторонами планы будут выполнены.

Вечером 27 августа Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщали в пресс-службе белорусского президента, стороны намерены обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии, а также реализацию совместных кооперационных проектов.

24 августа белорусский лидер на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Минске заявил, что Белоруссия и Архангельская область должны увеличить товарооборот втрое. В пресс-службе правительства Архангельской области сообщили, что одним из ключевых направлений дальнейшего взаимодействия губернатор назвал промышленную и технологическую кооперацию.

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