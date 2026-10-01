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Венгрия приняла к сведению высылку Россией дипломатов

Инна Шульгина
Ben Wicks / Unsplash
Ben Wicks / Unsplash

Венгерское правительство приняло к сведению решение российской стороны о высылке дипломатов и расценило его как ответную меру на решение, ранее принятое Будапештом. Об этом сообщает Telex со ссылкой на венгерский МИД.

«Венгрия не заинтересована в эскалации дипломатической напряженности, однако остается при своем ранее принятом решении, основанном на соображениях национальной безопасности», – говорится в заявлении министерства.

Указывается также, что работа венгерских миссий в России по-прежнему обеспечивается непрерывно и дипломатическое присутствие Венгрии в РФ сохранится.

1 октября МИД РФ сообщил о протесте, заявленном временному поверенному в делах Венгрии в России Габору Гергичу из-за решения венгерских властей выслать российских дипломатов. Группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств страны в Санкт-Петербурге и Казани было предписано покинуть территорию России в течение двух недель.

8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов. Она обвинила их в деятельности, противоречащей Венской конвенции. По словам Орбан, действия направлены на защиту суверенитета страны и не предполагают разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД РФ предупредил об ответных мерах.

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