Венгрия приняла к сведению высылку Россией дипломатов

1 октября МИД РФ сообщил о протесте, заявленном временному поверенному в делах Венгрии в России Габору Гергичу из-за решения венгерских властей выслать российских дипломатов. Группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств страны в Санкт-Петербурге и Казани было предписано покинуть территорию России в течение двух недель.