Венгрия приняла к сведению высылку Россией дипломатов
Венгерское правительство приняло к сведению решение российской стороны о высылке дипломатов и расценило его как ответную меру на решение, ранее принятое Будапештом. Об этом сообщает Telex со ссылкой на венгерский МИД.
«Венгрия не заинтересована в эскалации дипломатической напряженности, однако остается при своем ранее принятом решении, основанном на соображениях национальной безопасности», – говорится в заявлении министерства.
Указывается также, что работа венгерских миссий в России по-прежнему обеспечивается непрерывно и дипломатическое присутствие Венгрии в РФ сохранится.
1 октября МИД РФ сообщил о протесте, заявленном временному поверенному в делах Венгрии в России Габору Гергичу из-за решения венгерских властей выслать российских дипломатов. Группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств страны в Санкт-Петербурге и Казани было предписано покинуть территорию России в течение двух недель.
8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов. Она обвинила их в деятельности, противоречащей Венской конвенции. По словам Орбан, действия направлены на защиту суверенитета страны и не предполагают разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД РФ предупредил об ответных мерах.