МИД России решил выслать венгерских дипломатов

Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов назвал высылку недружественном шагом, в ответ на который Россия намерена принять соответствующие меры. Станиславов также отметил, что политика, проводимая Венгрией, говорит о склонности правительства страны к антироссийской риторике, а его заявления о сохранении дипломатических контактов с РФ ничего не стоят.