МИД России решил выслать венгерских дипломатов
Временный поверенный в делах Венгрии в России Габор Гергич был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему заявили протест из-за решения венгерских властей выслать российских дипломатов. Об этом сообщили в МИД РФ.
В МИДе назвали требование Будапешта от 8 сентября «безосновательным и откровенно недружественным». Венгерского дипломата проинформировали, что Москва принимает ответные меры.
В частности, группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генеральных консульств страны в Санкт-Петербурге и Казани предписано покинуть территорию России в течение двух недель.
8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов и обвинила их в деятельности, противоречащей Венской конвенции. Она уточнила, что действия направлены на защиту суверенитета страны и не предполагают разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД РФ предупредил об ответных мерах на высылку дипломатов.
Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов назвал высылку недружественном шагом, в ответ на который Россия намерена принять соответствующие меры. Станиславов также отметил, что политика, проводимая Венгрией, говорит о склонности правительства страны к антироссийской риторике, а его заявления о сохранении дипломатических контактов с РФ ничего не стоят.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видят негативные последствия от высылки российских дипломатов из Венгрии, Москва подготовит в связи с этим «адекватный ответ». Он заверил, что Москва не является сторонником нанесения вреда «такому, скажем так, ценному багажу и опыту наших двусторонних российско-венгерских отношений».
В конце августа новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Будапешт также подчеркивал, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.