Посол в Венгрии назвал высылку российских дипломатов эскалацией
Высылка российских дипломатов из Венгрии – недружественный шаг, в ответ на который Россия намерена принять соответствующие меры, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
«Мы оцениваем этот крайне недружественный шаг со стороны Венгрии как беспрецедентную и неоправданную эскалацию, которая потребует достойного ответа», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Венгрии.
Станиславов также отметил, что политика, проводимая Венгрией, говорит о склонности правительства страны к антироссийской риторике, а его заявления о сохранении дипломатических контактов с РФ ничего не стоят.
8 сентября Венгрия приняла решение о высылке 10 российских дипломатов. Глава МИД республики Анита Орбан обвинила их в деятельности, противоречащей Венской конвенции. Она уточнила, что действия направлены на защиту суверенитета страны и не предполагают разрыва дипломатических отношений с Россией.
4 сентября ФРГ также потребовала от порядка 70 российских дипломатов – сотрудников генконсульства России в Бонне вместе с семьями покинуть территорию страны.