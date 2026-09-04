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Берлин потребовал от 70 сотрудников генконсульства РФ в Бонне покинуть Германию

Анна Суслова
Oliver Berg / TASS
Oliver Berg / TASS

Власти Германии потребовали от порядка 70 российских дипломатов – сотрудников генконсульства России в Бонне вместе с семьями покинуть территорию страны. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на генконсула Олега Красницкого.

«Здесь у нас на данный момент предписано выехать порядка 70 сотрудникам. Плюс члены семьи и дети», – сказал он.

Генконсульство прорабатывает план отъезда сотрудников, добавили в диппредставительстве.

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии Русского дома в Берлине. Также он сказал, что будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. Одновременно с этим министр заявил, что власти Германии ужесточат правила въезда для граждан России в страну. Решение было принято после того, как в аэропорту Лейпцига обнаружили дроны. Власти ФРГ связали инцидент с российской разведкой.

2 сентября МИД РФ вызвал поверенного в делах Германии Бернда Финке, ему было заявлено, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту в Лейпциге.

4 сентября посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что в ближайшее время РФ объявит об ответных мерах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала ситуацию. Как отметила дипломат, ответ РФ будет «жестким».  

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