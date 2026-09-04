Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MVID46,3-0,32%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,92+0,32%RGBITR774,31+0,34%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Нечаев: Россия ответит на закрытие генконсульства РФ в Бонне в ближайшее время

Анна Суслова
Marc John / TASS
Marc John / TASS

Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на закрытие генконсульства РФ в Бонне. Об этом заявил журналистам посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Они (ответные меры. – «Ведомости»), конечно, будут. Без реакции такое не оставляют. Я не хочу забегать вперед, но они будут объявлены буквально в ближайшие дни, а то и в ближайшие часы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

1 сентября правительство Германии объявило о прекращении договора, разрешавшего деятельность «Русского дома» в Берлине. 18 сентября также будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. В тот же день ведомство объявило о прекращении приема заявок по всем консульским вопросам. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль также заявил, что власти страны ужесточат контроль въезда граждан России, и призвал оказать давление на российский «теневой флот». Такое решение власти Германии приняли на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

2 сентября МИД РФ вызвал поверенного в делах Германии Бернда Финке. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ответ России на закрытие генконсульства будет «жестким».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её