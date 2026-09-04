Нечаев: Россия ответит на закрытие генконсульства РФ в Бонне в ближайшее время
Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах на закрытие генконсульства РФ в Бонне. Об этом заявил журналистам посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Они (ответные меры. – «Ведомости»), конечно, будут. Без реакции такое не оставляют. Я не хочу забегать вперед, но они будут объявлены буквально в ближайшие дни, а то и в ближайшие часы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
1 сентября правительство Германии объявило о прекращении договора, разрешавшего деятельность «Русского дома» в Берлине. 18 сентября также будет закрыто генконсульство РФ в Бонне. В тот же день ведомство объявило о прекращении приема заявок по всем консульским вопросам. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль также заявил, что власти страны ужесточат контроль въезда граждан России, и призвал оказать давление на российский «теневой флот». Такое решение власти Германии приняли на фоне инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.
2 сентября МИД РФ вызвал поверенного в делах Германии Бернда Финке. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ответ России на закрытие генконсульства будет «жестким».