Путин объяснил, почему НАТО бомбило Югославию
После распада СССР на Западе возникло ощущение «безнаказанности и вседозволенности», одним из проявлений которого стали бомбардировки Югославии силами НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай», которое проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.
По его словам, после Второй мировой войны международная система основывалась на общих правилах, однако после распада Советского Союза западные страны решили перестроить ее под себя. Путин заявил, что именно с событий вокруг Югославии, по его мнению, «все началось».
Президент также напомнил о позиции первого президента России Бориса Ельцина во время югославского кризиса. «Ельцин пытался договориться с Западом по Югославии, просил учитывать чаяния народа, но они ни фига не слушали, делали как хотели», – сказал Путин.
Он добавил, что впоследствии на Западе, по его оценке, взяли верх силы, настроенные на противостояние с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США использовали международную поддержку после терактов 11 сентября для реализации геополитических планов и расширения своего присутствия в мире. По его словам, Соединенные Штаты воспользовались международной солидарностью и принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию, для реализации своих геополитических планов.
Лавров связал эту политику с последующими событиями в разных странах. Он напомнил о Югославии, Ираке, Ливии, Грузии и Украине. По словам министра, после вторжения в Ирак и роспуска структур партии «БААС» бывшие военнослужащие стали искать занятие и, как утверждает Лавров, начали участвовать в создании ИГИЛ