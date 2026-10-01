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Путин рассказал, что его внуки говорят по-китайски

Антон Потоков

Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки владеют китайским языком. Об этом он заявил на пленарной сессии клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

«Я уже говорил, внуки будут у меня работать как переводчики, они говорят по-китайски», – сказал Путин.

Президент добавил, что на саммите БРИКС в Индии они с председателем КНР Си Цзиньпином оставались наедине без переводчиков и понимали друг друга без слов. «Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга», – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что считает Си своим другом и языковой барьер между ним и председателем КНР отсутствовал. Он также отметил, что поддерживает проведение трехсторонней встречи с Си и американским лидером Дональдом Трампом, но для этого, по словам Путина, должна быть повестка дня.

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