Путин рассказал, что его внуки говорят по-китайски

Президент добавил, что на саммите БРИКС в Индии они с председателем КНР Си Цзиньпином оставались наедине без переводчиков и понимали друг друга без слов. «Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга», – отметил глава государства.