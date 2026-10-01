Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

«Вот мы сейчас были вместе в Индии. <…> Мы с ним, с председателем Си Цзиньпином, остались – он и я. Без переводчиков. Вы знаете, что любопытно? Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов», – сказал он.