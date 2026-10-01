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Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Анна Суслова

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» в национальном центре «Россия» назвал председателя КНР Си Цзиньпина другом и рассказал, что они понимают друг друга без слов.

«Вот мы сейчас были вместе в Индии. <…> Мы с ним, с председателем Си Цзиньпином, остались – он и я. Без переводчиков. Вы знаете, что любопытно? Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов», – сказал он.

Путин подчеркнул, что языковой барьер между ним и председателем КНР отсутствовал. Он также отметил, что поддерживает проведение трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом, но для этого, по словам Путина, должна быть повестка дня.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина. Она состоится на полях саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Он также допустил трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на саммите.

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