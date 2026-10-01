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Песков рассказал о подготовке к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина

Наработок по встрече президента РФ и Трампа на АТЭС пока нет
Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае может состояться, но конкретных наработок по ее проведению пока нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом Москва уже готовится к двусторонней встрече Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита, сообщил представитель Кремля. АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.

29 сентября помощник президента Юрий Ушаков говорил, что проработка возможной встречи Путина и Трампа на АТЭС еще не началась. При этом он подтвердил получение российской стороной приглашения на саммит.

В тот же день официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин пока не располагает информацией о возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

9 сентября Песков сообщал, что Путин и Трамп обсуждали возможность трехстороннего саммита России, США и Китая на полях АТЭС. Тогда представитель Кремля отмечал, что такая возможность сохраняется.

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