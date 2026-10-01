Путин рассказал, почему тигр в тайге не испугался его и помахал хвостом
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» рассказал о встрече с диким тигром.
«Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди и махал хвостиком, знал, ему, наверное, сообщили, что угрозы нет, что я занимаюсь поддержанием популяции. И есть результаты. У нас популяция тигров в России заметно выросла», – сказал он.
Путин также напомнил, что был инициатором проведения «Тигриного саммита» в Санкт-Петербурге. По словам российского лидера, он много лет занимается сохранением популяции этих животных.
В сентябре Путин рассказал, как встретился с диким тигром во время поездки на Дальний Восток. Он назвал его хозяином тайги и отметил уникальную природу региона. Российский лидер подчеркнул необходимость соблюдения экологических требований при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий. Он добавил, что важно уделить внимание защите чувствительных экосистем: озера Байкал, рек Амур и Лена, а также сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных.
Для сохранения популяции тигров Россия передает редких животных другим странам. Так, 4 июня Путин назвал передачу амурских тигров в Казахстан естественным делом.