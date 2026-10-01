Путин рассказал, почему тигр в тайге не испугался его и помахал хвостом

В сентябре Путин рассказал, как встретился с диким тигром во время поездки на Дальний Восток. Он назвал его хозяином тайги и отметил уникальную природу региона. Российский лидер подчеркнул необходимость соблюдения экологических требований при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий. Он добавил, что важно уделить внимание защите чувствительных экосистем: озера Байкал, рек Амур и Лена, а также сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных.