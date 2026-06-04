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Путин назвал передачу амурских тигров в Казахстан естественным делом

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал передачу амурских тигров в Казахстан естественным делом. Так он ответил на вопрос журналиста из Казахстана в ходе встречи с руководством международных агентств на ПМЭФ-2026 в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Мы много делаем для сохранения популяции дальневосточных тигров», – отметил президент, добавив, что это самые большие тигры в мире.

Путин напомнил, как по такому же принципу России из Таджикистана в 2020 г. передали снежных барсов.

8 мая 2026 г. в Казахстан с Дальнего Востока были доставлены четыре амурских тигра: взрослые самец и самка, отловленные в дикой природе, и два тигренка из реабилитационного центра Хабаровского края. Тигры проведут в карантине два месяца. Они будут выпущены в дикую природу летом 2027 г.

Во время визита Путина в Астану 28 мая ему и президенту Казахстана Касым Жомарту Токаеву показали видеоролик об амурских тиграх, переданных Москвой Астане в качестве подарка. 

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