Путин назвал передачу амурских тигров в Казахстан естественным делом

8 мая 2026 г. в Казахстан с Дальнего Востока были доставлены четыре амурских тигра: взрослые самец и самка, отловленные в дикой природе, и два тигренка из реабилитационного центра Хабаровского края. Тигры проведут в карантине два месяца. Они будут выпущены в дикую природу летом 2027 г.