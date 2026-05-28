Путину и Токаеву показали видео о подаренных Астане амурских тиграх
Президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву показали видеоролик об амурских тиграх, переданных Москвой Астане в качестве подарка. Видео было продемонстрировано в ходе встречи лидеров в столице Казахстана.
8 мая 2026 г. в Казахстан с Дальнего Востока были доставлены четыре амурских тигра: взрослые самец и самка, отловленные в дикой природе, и два тигренка из реабилитационного центра Хабаровского края. Тигры проведут в карантине два месяца. Они будут выпущены в дикую природу летом 2027 г.
В 2010 г. Казахстан объявил о планах по возвращению тигров в дикую природу страны. Прежде там обитал туранский тигр, он вымер в середине XX в. В 2018 г. для этих целей был создан природный резерват «Иле-Балхаш». В 2024 г. туда доставили двух амурских тигров из зоопарка Нидерландов. Сейчас самке Бондане 13 лет, самцу Куме 10 лет, потомства у них нет. В 2025 г. был принят российско-казахстанский план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров.