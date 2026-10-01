Путин рассказал, как поменял свою позицию в Анкоридже

По его словам, Москва готова менять свои подходы, если приходит к выводу, что прежняя позиция была ошибочной. В качестве примера президент привел переговоры в Анкоридже. Сначала, рассказал он, на предложения американской стороны ответил, что их необходимо обдумать, однако уже на саммите сообщил о согласии с ними.