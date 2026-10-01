Путин рассказал, как поменял свою позицию в Анкоридже
Запад ошибся, рассчитывая победить Россию, а продолжать настаивать на такой ошибке неразумно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай», который проходит в национальном центре «Россия» в Москве.
«Ошибаться может каждый, но настаивать на ошибке может только идиот», – сказал Путин.
По его словам, Москва готова менять свои подходы, если приходит к выводу, что прежняя позиция была ошибочной. В качестве примера президент привел переговоры в Анкоридже. Сначала, рассказал он, на предложения американской стороны ответил, что их необходимо обдумать, однако уже на саммите сообщил о согласии с ними.
26 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает, что в Анкоридже была договоренность, и готова к ней вернуться.