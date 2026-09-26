Лавров: Россия готова вернуться к договоренностям Анкориджа

22 мая замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказал «Ведомостям», что Россия понимает под «духом Анкориджа» атмосферу доверия, сложившуюся между президентами РФ и США. Эта атмосфера позволила согласовать базовые контуры урегулирования вокруг Украины и Москва остается привержена им. Впрочем, в 23 июня Рябков открестился от формулировки «дух Анкориджа». Он заявил, что говорил про «импульс».