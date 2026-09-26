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Лавров: Россия готова вернуться к договоренностям Анкориджа

Антон Потоков

Россия считает, что в Анкоридже была договоренность, и готова к ней вернуться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы считаем, что в Анкоридже была достигнута договоренность и она по-прежнему остается в силе. А Европа чувствует, что ее оставляют за бортом», – сказал он.

Лавров добавил, что Европа «отчаянно ищет возможность вклиниться в процесс [урегулирования], который продвигают Соединенные Штаты».

22 мая замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказал «Ведомостям», что Россия понимает под «духом Анкориджа» атмосферу доверия, сложившуюся между президентами РФ и США. Эта атмосфера позволила согласовать базовые контуры урегулирования вокруг Украины и Москва остается привержена им. Впрочем, в 23 июня Рябков открестился от формулировки «дух Анкориджа». Он заявил, что говорил про «импульс».

Госсекретарь США Марко Рубио 25 июня сообщил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине, там было сделано только предложение.

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