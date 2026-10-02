Путин назначил Юрия Горлача послом России в Греции
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Горлача чрезвычайным и полномочным послом РФ в Греции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
До назначения Горлач возглавлял Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России. В 2014–2018 гг. он был заместителем постоянного представителя России при НАТО, а с января 2018 г. по сентябрь 2021 г. исполнял обязанности постпреда РФ при альянсе. В 2023 г. ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
2 октября Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Греции. Маслов занимал этот пост с 12 июля 2014 г.