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Путин назначил Юрия Горлача послом России в Греции

Анна Виноградова
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Горлача чрезвычайным и полномочным послом РФ в Греции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

До назначения Горлач возглавлял Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России. В 2014–2018 гг. он был заместителем постоянного представителя России при НАТО, а с января 2018 г. по сентябрь 2021 г. исполнял обязанности постпреда РФ при альянсе. В 2023 г. ему был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

2 октября Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Греции. Маслов занимал этот пост с 12 июля 2014 г.

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