Лукашенко: Белоруссия всегда будет привержена общему курсу с Россией
Белоруссия всегда будет привержена общему курсу с Россией. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с главами делегаций Евразийского межправительственного совета, передает «БелТА».
Говоря о конфликте на Украине, Лукашенко отметил, что подходы Минска и Москвы выверенные, так как оба лидера знают ситуацию на линии соприкосновения.
«В конце концов, мы же "соагрессоры" с ним [Путиным]. У нас один вопрос (иногда в шутку обсуждаем): кто больше "агрессор" – я или он», – сказал лидер Белоруссии.
17 сентября Лукашенко заявлял, что сегодняшние события на Украине могли бы произойти в Белоруссии, если бы республику оторвали от России в 2020 г. По его словам, страны Запада не говорят ему напрямую о стремлении добиться отдаления Белоруссии от России. Он отметил, что «это попробовали в 2020 г. сделать».