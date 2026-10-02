Лукашенко: Белоруссия всегда будет привержена общему курсу с Россией

17 сентября Лукашенко заявлял, что сегодняшние события на Украине могли бы произойти в Белоруссии, если бы республику оторвали от России в 2020 г. По его словам, страны Запада не говорят ему напрямую о стремлении добиться отдаления Белоруссии от России. Он отметил, что «это попробовали в 2020 г. сделать».